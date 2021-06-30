June 30, 2021

Edwardsburg Middle School Honor Roll

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Published 4:09 pm Wednesday, June 30, 2021

EDWARDSBURG — Edwardsburg Middle School recently released its second semester honor roll.

Eighth grade 4.0 principal’s list

  • Armock, Ella
  • Bienz, Abbigail
  • Bryant, Dakota
  • Cole, Victoria
  • Drew, Charlie
  • Edgerton, Nicholas
  • Gableman, Taylor
  • Hamilton, Kaitlyn
  • Hueni, Lana
  • Lewis, Julia
  • McGuire, Catarina
  • Nash, Ashton
  • Oleson, Gracie
  • Pobuda, Madelyn
  • Scupham, Jillian
  • Seabolt, Kaylee
  • Szalai, Amalia
  • Ummel, Abigail
  • Zimpleman, Taurin

 

 Seventh grade 4.0 principal’s list

  • Bourne, Delainey
  • Buikema, Miles
  • Carrick, Shaelyn
  • Dohm, Aidan
  • Eberlein, Mya
  • Fuller, Rowen
  • Grall, Jackson
  • Gregory, Jaden
  • Haas, Kameren
  • Hiemstra, Hayden
  • Higley, Jack
  • Holtz, Jackson
  • Jones, Jacob
  • Krah, Tanner
  • Kujawa, Kole
  • Lindgren, Andrea
  • MacLachlan, Rowan
  • Meuzelaar, Taydum
  • Petruska, Tyler
  • Scupham, George
  • Seigel, Kyliee
  • Shively, Joseph
  • Stubblefield, Mobius
  • Wright, Michael

 

Sixth grade 4.0 principal’s list

  • Bidwell, Luke
  • Bryant, Dane
  • Canarecci, Blake
  • Castelucci, Alexander
  • Coleman, Carter
  • Coleman, Kathryn
  • Crist, Blaise
  • DeHart, Caden
  • Drew lV, Mowitt
  • Drogula, Melinda
  • DuFour, Nanette
  • Englehart, Brady
  • Fischer, Brayden
  • Goetz, Landon
  • Grundy, Avery
  • Harman, Luke
  • Hoopingarner, Lillian
  • Hulett, Kendal
  • Jacobs, Chance
  • Jamison, Anna
  • Kaminskas, Julia
  • Kuntz, Sophiah
  • Laskowski, Ella
  • Letter, Onna
  • Lindgren, Alaina
  • Litty, Tallulah
  • Mendenhall, Dylan
  • Mitchell, Wyatt
  • Pobuda, Cooper
  • Prochko, Charlee
  • Rausch, Zachary
  • Rosenkranz, Rylie
  • Ryan, Abigail
  • Savoie, Ryland
  • Shidler, Naylee
  • Stankiewicz, Phynley
  • Summy, Logan
  • Szlanfucht, Peter
  • VanBuren, Annika
  • Vohwinkle, Savannah
  • Wallace, Kendyll
  • Wentz, Laken
  • Wickens, James

 

Eighth grade honor roll 3.30-3.99

  • Benson, Skylar
  • Brigham, Noah
  • Brooks, Angel
  • Carfi, Daniel
  • Castelucci, Mia
  • Cebra, Carsen
  • Claire, Cole
  • Closson, Olivia
  • Coleman, Noah
  • Cook, Megan
  • Cultice, Charlotte
  • Davies, Ethan
  • Delp, Audrey
  • Devlin, Titus
  • Duckworth, Ossian
  • Gaipa, Isabella
  • Garza, Izabel
  • Gessinger, Grace
  • Graziani, Mia
  • Gulley, Jazmyn
  • Hall, Jillian
  • Hartley, Abigail
  • Herbert, Molly
  • Houseworth, Carter
  • Hoven, Keagan
  • Hurd, Mia
  • Ianello, Zoe
  • Kuntz, Alivia
  • LaPorte, Jacob
  • Letter, Erin
  • Machado, Arianna
  • Matthews, Julia
  • McDaniel, Lola
  • McKesson, Skyler
  • McLaughlin, Maya
  • Moody, Verona
  • Morris, Oscar
  • Ojeda, Gabriela
  • Ostrander, Grady
  • Pethick, Lexiea
  • Pryor, Abigail
  • Richardson, Scarlett
  • Rodriguez, Vincent
  • Schaap, Cody
  • Seifer, Julia
  • Shears, Zachary
  • Sherwood, Liliane
  • Slocum, Lorraine
  • Solarek IV, James
  • Solarek, Katelynn
  • Swihart, Emily
  • Van Vooren, Payton
  • Wallace, Mikylah
  • Watters, Benjamin
  • Widman, Elek
  • Yowell, Kadence
  • Zarycki, Kourtney

 

Seventh grade honor roll 3.30-3.99

  • Adams, Sarah
  • Alford, Eve
  • Anderson, Pierce
  • Armock, Anya
  • Bailey, Ella
  • Bell, Jack
  • Bennett, Jacob
  • Bogold, Gracie
  • Bowers, Tyler
  • Braaksma, Addyson
  • Bruegmann, Logan
  • Bryant, Piper
  • Cenkush, Ethan
  • Chodzinski, Blake
  • Day, Drake
  • Dickison, Sydney
  • Dimino, Penelope
  • DuFour, Nathalie
  • Dyczko, Allison
  • Edwards, Adrian
  • Egendoerfer, Savannah
  • Emans, Braxton
  • Fontaine, Elouan
  • Fulmer, Jake
  • Gaideski, Jada
  • Grubb, Brenna
  • Hafner, William
  • Hammontree, Aleyah
  • Hankins, Bella
  • Hery, Fiona
  • Homan, Khaylin
  • Huff, Morgan
  • Jacobs, Noah
  • Jerzak, Kiala
  • Karkiewicz, Chase
  • Kaylor, Kennedy
  • Keyser, Dayton
  • Lambright, Layla
  • Lazaro, Benito
  • Leak, Austin
  • Lombardi, Lauren
  • Lukaszewski, Addison
  • Marr, Lucas
  • McCarty, Linden
  • McIntire, Abbigail
  • Mikosz, Alexander
  • Miller, Caiden
  • Morris, Maxwell
  • Newcomer, Carlos
  • Nichols, Milo
  • Noles, Leah
  • O’Konski, Emma
  • Overmyer, Zachary
  • Paluzzi, Logan
  • Payton, Nola
  • Peak, Grace
  • Peat, Madelyn
  • Pederson, Jenna
  • Pippin, Sarah
  • Riemke, Alyssa
  • Rodriguez, Marcelino
  • Roe, Gavin
  • Samson, Ian
  • Schrock, Mallory
  • Seigel, Kayla
  • Simmons, Savannah
  • Smith, Gabriel
  • Spake, Kaiden
  • Spicher, Dawson
  • Strong, Evan
  • Swanson, Alex
  • Tankersley, Lucille
  • Thomson, Ali
  • Tinkham, Shaylin
  • Toth, Katelynne
  • Vande Zande, Logan
  • Wagoner, Allison
  • Ward, Alivia
  • Welsch, Maxton
  • Wright, Adam

 

Sixth grade honor roll 3.30-3.99

  • Anderson, Carinna
  • Andress, Owen
  • Billington, Carson
  • Bueno, Maddox
  • Carrico, James
  • Carroll, Oliviah
  • Coleman, Conner
  • Copley, Michael
  • Cultice, Nolan
  • Darstein, Tyler
  • Davis, Gabriel
  • Defauw, Julianna
  • Devlin, Makayla
  • Dittenber, Isaac
  • Downing, Myka
  • Fein, Haylee
  • Finley, Alec
  • Floran, Bailey
  • Frentz, Cassidy
  • Frentz, Lucas
  • Gaipa, Elliana
  • Garcia, Joshua
  • Gregory, Jesten
  • Griffith, Aubri
  • Hancock, Nicholas
  • Holliday, Irelynn
  • Ingold, Kaitlyn
  • Jankoviak, Charlie
  • Jerue, Sophia
  • Johnson, Frank
  • Krisher, Logan
  • Laubach, Shelby
  • Laughlin, Breona
  • Laughter, Brandon
  • Linton, Bryce
  • Lira, Christian
  • Lord, Annika
  • Manfred, Chase
  • Manuszak, Emily
  • Masten, Easton
  • McGuire, Alyza
  • McKesson, Aubrey
  • Melton, Daniel
  • Miller, Ethan
  • Miller, Willa
  • Monroe, Caleb
  • Pepper, Jonathan
  • Peterson, Anna
  • Polley, Marley
  • Purlee, George
  • Ray, Abby
  • Reid, Gracie
  • Riggle, Carys
  • Robinson, Darian
  • Schaap, Caleb
  • Shier, Kya
  • Shull, Hannah
  • Siler, Trey
  • Singley, Carson
  • Smith, Tristen
  • Solarek, Erin
  • Souchick, Alexander
  • Spell, Layla
  • Stewart, Douglas
  • Thomas, Finlay
  • Todd, Kaylynn
  • Trumbull, Elizabeth
  • Van Overberghe, Brandon
  • Walk, Olive
  • Ward, Kendra
  • Woodrum, Ethen
  • Zache, Ella
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