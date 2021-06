Dowagiac Middle School honor roll

DOWAGIAC — Dowagiac Middle School recently released its honor roll for its second semester. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

Sixth Grade

High honors

Brewer, Chloe*

Cromer, Karson*

Davidson, Elexis*

Freeman, Mia*

Grierson, DiLaney*

Hart, Austin*

Henry, Emily*

Mack, Khamari*

Mendoza, Ashley*

O’Konski, Riley*

Reed, Charleigh*

Spivey, Hailey*

Villegas, Cinthia*

Wegner, Alan*

Wilson, Malayah*

Aviles, Guiliana

Bacon-Baker, Jailah

Baerg, Maverick

Bortz, Chloey

Cruz-Perez, Osvaldo

Cummins, Troy

Freeman, Caiden

Garcia, Brianna

Gatties, Sinoia

Grierson, Denton

Hammond, Claire

Hess, Claire

Huggins, Sydney

Manzano Lorenzo, Maria

Mattix Gist, Rheana

Mauai, Braiden

Mauai, Makaylin

McCaffery, Riley

Medrano, Jaylin

Morales-Perez, Josue

Moss, Lanijiyah

Nearpass, Ethan

Ottinger, Ryleigh

Payne, Linus

Pompey, Gabriel

Sanchez-Ortega, Jimena

Stout, Parker

Toy, Grace

Wakefield, Arimani l

Williamson, Peyton

Wise, Bethany

Honors

Bakeman, Mallory

Barger, Riley

Best, Jonathon

Blad, Brianna

Chavez, Nuvia

Friske, Chloe

Grady, Lavonna

Hodges, Tyler

LaPorte, Emmilynne

Lovelace, Julian

Richey, Jonathyn

Vaughn, Bryce

Villegas, Jacob

Willming, Nathan

Seventh Grade

High honors

Behnke, Bryanna*

Bradford, Rowan*

Deering, Tessa*

Hemminger, Navarrah*

McCuddy, Hanah*

McDonald, Johannah*

Rogalski, Alayna*

Vazquez, Mya*

Willis, Kai*

Bell, Alivia Jo

Brito, Andres Jr

Carpenter, Marlie Jo

Carr, Cephus Logan

Cruz, Sharey

de Varona, Riley Kay

Feirick, Justin Timothy

Green, Natalie Olivia

Henry, Haley Kay

Hill, Quentin Joaquin

Holmes, Kameron Jaden

Hunt, Emily Elise

Kiner, Jocelyn Gyrane

Lynch, Kylie Nichole

Maleski, Ashton Michael Ray

Marshall, Kyler Dale

Masterman, Timothy Lee

Miranda, Sebastian Aziel

Napier, Isabel Marie

Pompey, Caden Reanna Denae

Ramirez Manzano, Yuridia

Razo, Isabella Carmen

Ruiz, Artie J

Solis, Thomas Alexander

Stockwell, Olivia Jolene

Tobin, Marilyn June

Todd, Riley Rene

Weatherspoon, Isaiah J’sean

White, Cameron David

Wilson, Addison Mae

Honors

Ausra, Tyler

Blanco, Salvador

Cardenas, Jozilyn

Collett, Karla

Diaz-Irvin, Brayden

Hall, Amiah Kay

Hernandez, Samantha

Huddleston, Aliayah

Kelly, Frank

Mather, Andrew

Murray, Elena

Nealis, Kaitlyn

Palmer, Chloe

Ruiz, Cassidy

Rybarczyk, Jade

Schrader, Ryan

Shivers, Zabrina

Skorupa, Chyanne

Thunell, Austin

Towns, Mallory

Wynbelt, Evelyn

Eighth Grade

High honors

Amundsen, Avery*

Balsbaugh, Lauren*

Bonczynski, Aaron*

Brito, Guadalupe*

Carrillo, Javier*

Gray, Lilyana*

Green, Emma*

Groth, Hayden*

Guernsey, Rebecca*

Hemminger, Nevaeh*

Hernandez, Angel*

Hudson, Rylee*

Kroepel, Zachary*

Kruger, Emerson*

Mott, Brenna*

Ottinger, Markus*

Parker, Colin*

Spagnoli, Carlee*

Stanger, Emma*

Bakeman, Amelia

Bontrager, Emma

Bressler, Mason

Brown, Payton

Chavez, Julianna

Cross, Deonna

Dash, Jonathan

Diamond, Calvin

Ferrier, Nevaeh

Gillesby, Braeden

Grady, Kirsha

Green, Cassidy

Hannapel, Tyler

Hernandez, Andres

Klug, Malayna

Malin, Johnathan

Parker, Ella

Preston, Alainna

Pulliam, Zariah

Rowe, Myrissa

Smith, Kaleb

Thielmann, Rylei

Torbet, Jillian

Wakefield, Arishai

Whitaker, Devean

Honors