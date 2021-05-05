Daily Data: Wednesday, May 6
SOFTBALL
NILES 7-6, THREE RIVERS 0-4
At Three Rivers
First Game
Niles 210 013 0 – 7 15 0
Three Rivers 000 000 0 – 0 2 2
Mya Syson (W); Natalie Barnes (L)
2B: Alexis Rauch (N), Syson (N) 2
Second Game
Niles 012 101 1 – 6 12 0
Three Rivers 300 010 0 – 4 8 1
Mya Syson (W); Ava Foreman (L)
3: Gabby Charvat (TR)
HR: Syson (Niles), Kali Heivilin (TR)
Varsity records: Niles X, Three Rivers 7-6
BERRIEN SPRINGS 13-15, BRANDYWINE 3-5
At Berrien Springs
First Game
Brandywine 012 000 – 3 8 4
Berrien 132 232 – 13 8 1
Ryleigh Molden (W); Haley Scott (L)
2B: Malikiyyah Adbullah (BW), Kadence Brumitt (BW), Olivia Elliott (BS)
3B: Maggie Coulston (BS), Molden (BS)
Second Game
Brandywine 202 01 – 5 7 4
Berrien 243 51 – 15 10 2
Madison Mervine (W); Gogley (L), Malikiyyah Abdulla (5)
2B: Kadence Brumitt (BW), Kendall Ryder (BW), Maggie Coulston (BS) 3, Maia Hill (BS)
3B: Coulston (BS)
HR: Olivia Teichman (BS)
TENNIS
VICKSBURG 8, DOWAGIAC 0
At Dowagiac
Singles
- Yaiza Banares (V) d. Scout Hunsberger 6-0, 6-0; 2. Chloe Stevens (V) d. Isabella Ruiz 6-0, 6-0; 3. Issabelle Hardy (V) wins by forfeit; 4. Vicksburg wins by forfeit
Doubles
- Frances Howard-Megan Holmes (V) d. Gabbi Munson-Lily Hiler 6-0, 6-1; 2. Anna Deal-Clare Wilson (V) d. Ruby Maggert-Taylor Palmer 6-0, 6-1; 3. Savina Centofanti-Alyssa Kaye (V) win by forfeit; Vicksburg wins by foreit
ALLEGAN 8, DOWAGIAC 0
At Dowagiac
Singles
- Regan Fales (A) d. Scout Hunsberger 6-0, 6-0; 2. Mia Kolhoff (A) d. Isabella Ruiz 6-0, 6-0; 3. Sophie Schichor (A) wins by forfeit; 4. Allegan wins by forfeit
Doubles
- Jasper Harrington-Hailey Fuller (A) d. Gabbi Munson-Lily Hiler 6-0, 6-1; 2. Grace Davis-Emma Kuebler (A) d. Ruby Maggert-Taylor Palmer 6-0, 6-0; 3. Regan Meter-McKenna Morrie (A) wins by forfeit; 4. Allegan wins by forfeit
ALLEGAN 8, EDWARDSBURG 0
At Edwardsburg
- Regan Fales (A) d. Leah Hosang 6-3, 6-0; 2. Mia Kolhoff (A) d. Claire Deak 6-1, 6-0; Sophie Schichor (A) d. Ella Jerdon 6-0, 6-0; 4. Brysten Neldon (A) d. Reagan Hartman 6-0, 6-2
Doubles
- Hailey Fuller-Jasper Harrington (A) d. Channing Green-Jenna McGann 6-2, 6-1; 2. Grace Clearwater-Emma Kuebler (A) d. Paige Albright-Mackenzie Schaible 6-1, 6-1; 3. Regan Meter-McKenna Morrie (A) d. Ella Stern-Eucrise Ugay 4-6, 6-3, 7-5; 4. Grace Davis-Kenna Baker (A) d. Avery McNew-Delany Haradine 6-1, 6-2
Daily Data: Tuesday, May 4
TENNIS BRANDYWINE 8, BERRIEN SPRINGS 0 At Niles Singles Jessica Williamson (BW) d. Betsy Mrgo 6-0, 6-1; 2. Hannah Earles... read more