May 5, 2021

Daily Data: Wednesday, May 6

By Staff Report

Published 9:21 am Wednesday, May 5, 2021

SOFTBALL

NILES 7-6, THREE RIVERS 0-4

At Three Rivers

First Game

Niles                    210      013      0 – 7 15 0

Three Rivers    000      000      0 – 0 2 2

Mya Syson (W); Natalie Barnes (L)

2B: Alexis Rauch (N), Syson (N) 2

 

Second Game

Niles                    012      101      1 – 6 12 0

Three Rivers    300      010      0 – 4 8 1

Mya Syson (W); Ava Foreman (L)

3: Gabby Charvat (TR)

HR: Syson (Niles), Kali Heivilin (TR)

Varsity records: Niles X, Three Rivers 7-6

 

BERRIEN SPRINGS 13-15, BRANDYWINE 3-5

At Berrien Springs

First Game

Brandywine     012      000 – 3 8 4

Berrien              132      232 – 13 8 1

Ryleigh Molden (W); Haley Scott (L)

2B: Malikiyyah Adbullah (BW), Kadence Brumitt (BW), Olivia Elliott (BS)

3B: Maggie Coulston (BS), Molden (BS)

 

Second Game

Brandywine     202      01 – 5 7 4

Berrien              243      51 – 15 10 2

Madison Mervine (W); Gogley (L), Malikiyyah Abdulla (5)

2B: Kadence Brumitt (BW), Kendall Ryder (BW), Maggie Coulston (BS) 3, Maia Hill (BS)

3B: Coulston (BS)

HR: Olivia Teichman (BS)

 

TENNIS

VICKSBURG 8, DOWAGIAC 0

At Dowagiac

Singles

  1. Yaiza Banares (V) d. Scout Hunsberger 6-0, 6-0; 2. Chloe Stevens (V) d. Isabella Ruiz 6-0, 6-0; 3. Issabelle Hardy (V) wins by forfeit; 4. Vicksburg wins by forfeit

 

Doubles

  1. Frances Howard-Megan Holmes (V) d. Gabbi Munson-Lily Hiler 6-0, 6-1; 2. Anna Deal-Clare Wilson (V) d. Ruby Maggert-Taylor Palmer 6-0, 6-1; 3. Savina Centofanti-Alyssa Kaye (V) win by forfeit; Vicksburg wins by foreit

 

ALLEGAN 8, DOWAGIAC 0

At Dowagiac

Singles

  1. Regan Fales (A) d. Scout Hunsberger 6-0, 6-0; 2. Mia Kolhoff (A) d. Isabella Ruiz 6-0, 6-0; 3. Sophie Schichor (A) wins by forfeit; 4. Allegan wins by forfeit

 

Doubles

  1. Jasper Harrington-Hailey Fuller (A) d. Gabbi Munson-Lily Hiler 6-0, 6-1; 2. Grace Davis-Emma Kuebler (A) d. Ruby Maggert-Taylor Palmer 6-0, 6-0; 3. Regan Meter-McKenna Morrie (A) wins by forfeit; 4. Allegan wins by forfeit

 

ALLEGAN 8, EDWARDSBURG 0

At Edwardsburg

  1. Regan Fales (A) d. Leah Hosang 6-3, 6-0; 2. Mia Kolhoff (A) d. Claire Deak 6-1, 6-0; Sophie Schichor (A) d. Ella Jerdon 6-0, 6-0; 4. Brysten Neldon (A) d. Reagan Hartman 6-0, 6-2

 

Doubles

  1. Hailey Fuller-Jasper Harrington (A) d. Channing Green-Jenna McGann 6-2, 6-1; 2. Grace Clearwater-Emma Kuebler (A) d. Paige Albright-Mackenzie Schaible 6-1, 6-1; 3. Regan Meter-McKenna Morrie (A) d. Ella Stern-Eucrise Ugay 4-6, 6-3, 7-5; 4. Grace Davis-Kenna Baker (A) d. Avery McNew-Delany Haradine 6-1, 6-2
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