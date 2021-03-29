March 30, 2021

Daily Data: Tuesday, March 30

By Staff Report

Published 10:28 pm Monday, March 29, 2021

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 67, BUCHANAN 47

At Edwardsburg

BUCHANAN 47

Faith Carson 11, Hailey Jonatzke 9, Alexa Burns 0, LaBria Austin 17, Jillian McKean 2. Katie DeViaminck 0, Hannah Herman 0, Alea Fisher 6, Claire Shelton 0, Jenna French 0, Maddy Mix 2. TOTALS: 18 7-12 47

EDWARDSBURG 67

Katie Schaible 17, Macey Laubach 14, Ella Castelucci 6, Averie Markel 7, Paige Albright 2, Abigail Bossler 6, Haley Masten 7, Caitlin Tighe 6, Lindsey Dalenberg 0, Kenzie Schaible 2, Chloe Baker 0, Lexi Schimpa 0. TOTALS: 26 8-11 67

Buchanan        8          23        40        47

Edwardsburg   17        33       51        67

3-point baskets: Buchanan 4 (Austin 2, Jonatzke 1, Fisher 1), Edwardsburg 7 (Katie Schaible 3, Laubach 2, Markel 1, Masten 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 9 (none), Edwardsburg 15 (none). Varsity records: Buchanan 13-1, Edwardsburg 12-3.

 

SOFTBALL

BUCHANAN 11-9, HARTFORD 1-1

At Hartford

First Game

Buchanan        240      050 – 11 17 2

Hartford          000      100 – 1 3 0

Hailee Kara (W), Camille Lozmack (5); Karly Manning (L)

2B: Sophia Lozmack (BU), Lainey Goodson (H)

3B: Alyvia Hickok (BU) 2

HR: Kara (BU) 2

 

Second Game

Buchanan        200      052 – 9 12 0

Hartford          000      01x – 1 3 0

Sophia Lozmack (W); Karly Manning (L)

2B: Sophia Lozmack (BU), Lexi Herman (BU)

3B: Alyvia Hickok (BU), Deckard (H), Rylee Deckard (H)

HR: Hailee Kara (BU) 2

Varsity records: Buchanan 2-0, Hartford 0-2

 

GIRLS TENNIS

Bobcat Early Bird

At Niles

Team scores

Brandywine 19, Three Rivers 17, Galesburg-Augusta 8

 

Flight champions

  1. Jessica Williamson (BW), 2. Kienna Shank (TR), 3. Emily Workman (TR), Abby Newton (GA)

 

Doubles

  1. Katie Stratton-Emma Hinsey (BW), 2. Abbie Hubbard-Mrogan Horvath (BW), 3. Meg Pomranka-Grace Hinsey (BW), 4. Chloe Sidenbender-Elisa Skinner (BW)
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