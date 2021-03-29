Daily Data: Tuesday, March 30
GIRLS BASKETBALL
EDWARDSBURG 67, BUCHANAN 47
At Edwardsburg
BUCHANAN 47
Faith Carson 11, Hailey Jonatzke 9, Alexa Burns 0, LaBria Austin 17, Jillian McKean 2. Katie DeViaminck 0, Hannah Herman 0, Alea Fisher 6, Claire Shelton 0, Jenna French 0, Maddy Mix 2. TOTALS: 18 7-12 47
EDWARDSBURG 67
Katie Schaible 17, Macey Laubach 14, Ella Castelucci 6, Averie Markel 7, Paige Albright 2, Abigail Bossler 6, Haley Masten 7, Caitlin Tighe 6, Lindsey Dalenberg 0, Kenzie Schaible 2, Chloe Baker 0, Lexi Schimpa 0. TOTALS: 26 8-11 67
Buchanan 8 23 40 47
Edwardsburg 17 33 51 67
3-point baskets: Buchanan 4 (Austin 2, Jonatzke 1, Fisher 1), Edwardsburg 7 (Katie Schaible 3, Laubach 2, Markel 1, Masten 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 9 (none), Edwardsburg 15 (none). Varsity records: Buchanan 13-1, Edwardsburg 12-3.
SOFTBALL
BUCHANAN 11-9, HARTFORD 1-1
At Hartford
First Game
Buchanan 240 050 – 11 17 2
Hartford 000 100 – 1 3 0
Hailee Kara (W), Camille Lozmack (5); Karly Manning (L)
2B: Sophia Lozmack (BU), Lainey Goodson (H)
3B: Alyvia Hickok (BU) 2
HR: Kara (BU) 2
Second Game
Buchanan 200 052 – 9 12 0
Hartford 000 01x – 1 3 0
Sophia Lozmack (W); Karly Manning (L)
2B: Sophia Lozmack (BU), Lexi Herman (BU)
3B: Alyvia Hickok (BU), Deckard (H), Rylee Deckard (H)
HR: Hailee Kara (BU) 2
Varsity records: Buchanan 2-0, Hartford 0-2
GIRLS TENNIS
Bobcat Early Bird
At Niles
Team scores
Brandywine 19, Three Rivers 17, Galesburg-Augusta 8
Flight champions
- Jessica Williamson (BW), 2. Kienna Shank (TR), 3. Emily Workman (TR), Abby Newton (GA)
Doubles
- Katie Stratton-Emma Hinsey (BW), 2. Abbie Hubbard-Mrogan Horvath (BW), 3. Meg Pomranka-Grace Hinsey (BW), 4. Chloe Sidenbender-Elisa Skinner (BW)
ROUNDUP: Brandywine tennis wins own tourney, Eddies blank Niles in soccer opener
NILES — Host Brandywine captured its own tournament girls tennis tournament by edging Three Rivers on Saturday. The Bobcats, who... read more