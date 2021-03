Daily Data: Wednesday, March 3

GIRLS BASKETBALL

NILES 51, SOUTH HAVEN 24

At Niles

NILES 51

Natalie Lucero 12, Kamryn Patterson 11, Alexis Rauch 11, Sydney Skarbek 9, Chloe Tabbert 3, Amirah Lee 3, Bailey Bickel 3, Zyon Brazo 0. TOTALS: 18 10-23 51

SOUTH HAVEN 24

Jordyn Holland 9, Lexie Young 8, Jina Patel 2, Alexis Eddy 2, Blanca Gonzalez 1. TOTALS: 8 3-6 24

South Haven 6 8 13 24

Niles 16 32 44 51

3-point baskets: Niles 5 (Patterson 2, Lucero 2, Tabbert), South Haven 3 (Young 2, Holland). Team fouls (fouled out): South Haven 18 (none), Niles 12 (none). Varsity reccords: South Haven 4-4, 3-2 BCS Red; Niles 7-2, 3-1 BCS Red

HARTFORD 50, CASSOPOLIS 34

At Hartford

CASSOPOLIS 34

Madison King 5, Quianna Murray 8, Zaniya Dodd 5, Jadin Wolfe 3, Kaylea Cradolph 2, Atyanna Alford 4, Caitlyn Steensma 7. TOTALS: 11 11-20 34

HARTFORD 50

Khashya King 11, Marissa Solis 2, Descenya Rodarte 19, Vanessa Delarosa 6, Alexis Snodgrass 4, Mercedes Requenes 2, Dakota Whipple 4, Gillian Kuemhle 2. TOTALS: 21 8-20 50

Cassopolis 5 13 17 34

Hartford 10 18 34 50

3-point baskets: Cassopolis 1 (Steensma 1), Hartford 0. Total fouls (fouled out): Cassopolis 18 (Dodd), Hartford 20 (Snodgrass). Records: Cassopolis 0-5, 0-5 Southwest 10; Hartford 5-3 ,3-2 Southwest 10

NEW BUFFALO 50, MARCELLUS 34

At New Buffalo

MARCELLUS 34

Brooklyn Vantilburg 9, Abby Vos 0, Hannah Wildes 0, Allison Daugherty 12, Emma Holmes 4, Clare Flory 3, Jenna Wells 2, Rachel Mihills 4. TOTALS: 14 3-12 34

NEW BUFFALO 50

Jordan Bryk 0, Ava Mullen 6, Abby Vitale 9, Emma Lantz 2, Aaron James 7, Sophia DeOliveira 6, Kelsey Corkran 4, Alex O’Leary 0, Da’nai Smuthers-Davis 0, Allie Smith 0, Georgia Arvanitis 6, Nadia Collins 10. TOTALS: 23 3-11 50

Marcellus 0 12 23 34

New Buffalo 6 19 41 50

3-point baskets: Marcellus 3 (Daughtery 2, Holmes 1), New Buffalo 1 (James). Total fouls (fouled out): Marcellus 13 (none), New Buffalo 17 (Smuthers-Davis). Varsity records: Marcellus 5-4, Ne2 Buffalo 6-1

BOYS BASKETBALL

CASSOPOLIS 54, HARTFORD 22

At Cassopolis

HARTFORD 22

Jonah Henslee 4, Aaron Lopez-Robles 3, Chris Fillmore 0, Ricky Baker 0, Kaden Johnson 7, Bryan Torres 2, Ernesto Rodarte 3, Tanner Kinchen 3, Bryan Cardoso 0, Owen Pitcher 0, Hunter Bloom 0. TOTALS: 8 5-11 22

CASSOPOLIS 54

Kasmir Buck 3, Ahsan Hart 7, Mason Polomcak 2, Daishean Jamison 8, Reggie Hart 5, Alek Dahlgren 0, Logan Pflug 9, R.J. Drews 13, Stephen Christopher 0, Davion Goins 7. TOTALS: 22 4-12 54

Hartford 6 7 16 22

Cassopolis 9 26 46 54

3-point basket: Hartford 1 (Rodarte), Cassopolis 6 (R. Hart, Pflug 2, Drews 3). Total fouls (fouled out): Hartford 14 (none), Cassopolis 19 (none). Varsity records: Hartford 3-4, 3-2 Southwest 10; Cassopolis 5-1, 5-0 Southwest 10

BRANDYWINE 63, HOWARDSVILLE CHRISTIAN 34

At Marcellus

BRANDYWINE 63

Carson Knapp 13, Caleb Byrd 16, Gabe Gouin 6, Nate Orr 0, Michael Palmer 4, Jeramiah Palmer 7, Kendall Chrismon 17. TOTALS: 25 8-11 63

HOWARDSVILLE CHRISTIAN 34

Josiah Rose 2, Josh Parks 15, Jason Jergens 14, Michael Cripps 3, Ethan Johnson 0. TOTALS: 11 4-8 34

Brandywine 22 31 46 63

Howardsville 17 23 28 34

3-point baskets: Brandywine 5 (Knapp 3, Gouin 1, Jera. Palmer 1), Howardsville Christian 8 (Parks 5, Jergens 3). Total fouls: Brandywine 11, Howardsville Christian 8. Varsity records: Brandywine 6-2, Howardsville Christian 7-3

NILES 59, SOUTH HAVEN 55

At Niles

SOUTH HAVEN 55

Hayden Hamdamic 3, Xavier Ward 15, Keyon Thomas 18, Damon Jackson 13, Jackson Williams 6. TOTALS: 18 10-17 55

NILES 59

Jordan Jones 4, George Pullen 13, Zach Stokes 4, Adrian Thomas 15, Austin Bradley 6, Michael Gilcrese 17. TOTALS: 22 11-19 59

South Haven 18 25 36 55

Niles 15 28 43 59

3-point baskets: South Haven 9 (Thomas 3, Ward 2, Williams 2, Hamdamic 1, Jackson 1), Niles 4 (Bradley 2, Thomas 1, Pullen 1). Total fouls: South Haven 18, Niles 13. Records: South Haven 1-6, 1-3 BCS Red; Niles 2-7, 2-2 BCS Red

WRESTLING

DOWAGIAC 54, OTSEGO 24

At Otsego

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Brenden Bohl (O) p. Dustin Sirk 1:29; 130: Israel Villegas (D) p. Evan Jempty 4:26; 135: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 140: Daniel Andress (O) p. Zachary Gettig 3:21; 145: Jonathon Phillips (D) p. Brendan Takace 4:17; 152: Gavin Gregory (O) p. Noah Phillips 0:45; 160: Dylan Anderson (D) p. Brenden Stanley 1:04; 171: Double forfeit 189: Gabe Cavazos (O) p. Johnnie Cole 1:03; 215: Brayan Parades (D) p. Blake Wilson 0:22; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 64, SARANAC 18

103: Nathan Prins (S) p. AJ Munson 5:39; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Evan Mouch (S) p. Dustin Sirk 1:18; 130: Israel Villegas (D) p. Preston Dean 1:19; 135: AJ Thompson (S) p. Jorge Benitez 0:43; 140: Zachary Gettig (D) p. James Stevens 2:35; 145: Jonathon Phillips (D) m.d. Adin Sumpter 17-3; 152: Noah Phillips (D) over wins by forfeit; 160: Dylan Anderson (D) wins by forfeit; 171: Deny White (D) wins by forfeit; 189: Johnnie Cole (D) wins by forfeit; 215: Brayan Parades (D) p. Zayne Rozewski 2:26; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 54, STURGIS 30

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Gabriel Munoz Hernandez (S) p. Ja`Yunta Franklin 1:52; 130: Israel Villegas (D) p. Kaiden Waldron 2:33; 135: Ethan Smith (S) p. Pedro Brito 2:40; 140: Kenneth Munoz Garcia (S) p. Zachary Gettig 1:03; 145: Jonathon Phillips (D) wins by forfeit; 152: Noah Phillips (D) wins by forfeit; 160: Dylan Anderson (D) p. Jacob Armey 1:06; 171: Juan Munoz Hernandez (S) wins by forfeit; 189: Jaden Bodi (S) p. Johnnie Cole 0:49; 215: Brayan Parades (D) p. Kyle Woodward 1:00; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

Varsity record: Dowagiac 11-3, 4-1 Wolverine

PAW PAW 53, NILES 27

At Paw Paw

103: Tyler Perkkio (PP) wins by forfeit; 112: Brock Clendenin (N) p. Antonio Fonseca 3:36; 119: Carson Rachels (N) p. Mariah Bradley 3:09; 125: Mikey Robles (N) p. Johnny Fonseca III 2:55; 130: Carson Landon (N) p. Eli DeYoung 3:53; 135: Nolan Berglin (PP) t.f. Ivan Gonzalez 20-1; 140: Jason Rocz (PP) p. Andrew Hartman 1:05; 145: Wiliam Bradley (PP) p. Julian Means-Flewellen 3:46; 152: Niko Martinez (PP) p. Taven Livingston 5:48; 160: Jason Bowers (PP) p. Brian Gonzalez 4:16; 171: Julius Guzman (PP) p. Lincoln Carrington 3:18; 189: Ashton Dean-Fabijancic (P) p. Brayden Zimmerman 0:34; 215: Chase Andres (N) d. Gavin Turk 6-4; 285: Gavin Parker (PP) p. Vincent Johnson 0:21

NILES 66, VICKSBURG 10

103: Double forfeit 112: Brock Clendenin (N) wins by forfeit; 119: Carson Rachels (N) wins by forfeit; 125: Mikey Robles (N) p. Luke Wilson 1:29; 130: Carson Landon (N) wins by forfeit; 135: Ivan Gonzalez (N) wins by forfeit; 140: Andrew Hartman (N) wins by forfeit; 145: Brian Wheatley (V) m.d. Julian Means-Flewellen 13-5; 152: Taven Livingston (N) p. Hunter Town 1:03; 160: Hunter Fazi (N) wins by forfeit; 171: Lincoln Carrington (N) wins by forfeit; 189: Brayden Zimmerman (N) wins by forfeit; 215: Chase Andres (N) p. Gunnar Niewiadomski 2:58; 285: Jakub Searls (V) p. Vincent Johnson

NILES 54, ALLEGAN 18

103: Double forfeit 112: Brock Clendenin (N) wins by forfeit; 119: Carson Rachels (N) p. Ethan Houser 1:46; 125: Mikey Robles (N) wins by forfeit; 130: Carson Landon (N) wins by forfeit; 135: Ivan Gonzalez (N) wins by forfeit; 140: Andrew Hartman (N) p. Alexander Davis 0:45; 145: Julian Means-Flewellen (N) wins by forfeit; 152: Taven Livingston (N) p. Tyler Hitchcock 2:27; 160: Hunter Fazi (N) p. Josh Bruin 4:49; 171: Codey Wilkerson (A) p. Lincoln Carrington 1:52; 189: Brayden Zimmerman (N) wins by forfeit; 215: Zakary Foster (A) p. Chase Andres 1:07; 285: Jesse Cortez (A) p. Vincent Johnson 0:17