Daily Data: Thursday, Feb. 25

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 62, DOWAGIAC 13

at Edwardsburg

DOWAGIAC 13

Maggie Weller 4, Faith Green 0, Alanah Smith 7, Sierra Carpenter 2, Martha Schaller 0. TOTALS: 4 5-8 13

EDWARDSBURG 62

Ella Castelucci 14, Paige Albright 0, Lacey Laubach 15, Katie Schaible 10, Averie Markel 5, Haley Masten 2, Abby Bossler 6, Chloe Baker 9, Lindsey Dalenberg 1. TOTALS: 25 7-12 62

Dowagiac 3 9 11 13

Edwardsburg 23 43 53 62

3-point baskets: Dowagiac 0, Edwardsburg 5 (Schaible 2, Bossler 2, Markel 1). Total fouls: Dowagiac 9, Edwardsburg 7. Records: Dowagiac 0-7, 0-4 Wolverine Conference; Edwardsburg 4-1, 4-0 Wolverine Conference

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 59, DOWAGIAC 39

At Dowagiac

EDWARDSBURG 59

Max Hafner 18, Jakobe Luster 4, Isaac Merrill 4, Jaylynn Luster 4, Jacob Pegura 5, Mason Crist 0, Mikey Pryor 2, Jake Moore 9, Luke Stowasser 7, Zach Bartz 0, Brendan Byce 6, Owen Eberlein 0. TOTALS: 23 10-17 59

DOWAGIAC 39

Will Goodrich 3, Cole Weller 4, Henry Weller 18, Keshawn Russell 2, Nate Judd 2, Stewart Smith 4, Michael Smith 5. TOTALS: 16 4-10 39

Edwardsburg 10 28 46 59

Dowagiac 4 11 27 39

3-point baskets: Edwardsburg 3 (Hafner, Moore 2), Dowagiac 3 (Goodrich, H. Weller 2). Total fouls (fouled out): Edwardsburg 11 (none), Dowagiac 13 (none). Varsity records: Edwardsburg 4-0, 4-0 Wolverine; Dowagiac 2-5, 1-3 Wolverine

WRESTLING

DOWAGIAC 57, ALLEGAN 24

At Three Rivers

103: A.J. Munson (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Ethan Houser (A) p. Cody White 0:43; 125: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 130: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 135: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 140: Johnathan Sebesta (A) p. Jorge Benitez 0:27; 145: Seth Ward (D) p. Alexander Davis 1:27; 152: Tyler Hitchcock (A) p. Noah Phillips 2:14; 160: Dylan Anderson (D) d. Josh Bruin 8-2; 171: Deny White (D) p. Michael Massey 2:25; 189: Johnnie Cole (D) wins by forfeit; 215: Zakary Foster (A) p. Brayan Parades 3:10; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 72, ATHENS 9

103: Jorge Gamino-Rivero (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Ja`Yunta Franklin (D) wins by forfeit; 130: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 135: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 140: Jorge Benitez (D) wins by forfeit; 145: Seth Ward (D) wins by forfeit; 152: Jon Kinney (A) d. Noah Phillips 11-10; 160: Dylan Anderson (D) wins by forfeit; 171: Deny White (D) p. Nick Williams 0:09; 189: Brayden Sybesma (A) p. Johnnie Cole 5:36; 215: Brayan Parades (D) p. Jacob Force 1:48; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 47, THREE RIVERS 27

103: Jorge Gamino-Rivero (D) p. Clinton Kaiser 1:10; 112: Nick Green (D) wins by forfeit; 119: Jordan Simpson (D) p. Josh Jones 1:01; 125: Brandt Lafferty (TR) p. Dustin Sirk 0:57; 130: Israel Villegas (D) d. Bryson Mckee 10-5; 135: Javier Kelley (TR) p. Pedro Brito 2:54; 140: Jorge Benitez (D) t.f. Lilly 17-2; 145: Seth Ward (D) wins by forfeit; 152: Adam Saddler (TR) p. Noah Phillips 0:38; 160: Azariah Price (TR) d. Dylan Anderson 5-3; 171: Deny White (D) d. Jeremiah Detwiler 6-5; 189: Marco Hernandez (TR) p. Johnnie Cole 1:05; 215: Brayan Parades (D) p. Lloyd Ruesink 1:12; 285: Wyatt Bailey (D) p. Jacob Reynolds 1:05

Varsity record: Dowagiac 6-2, 2-1 Wolverine

PAW PAW 66, NILES 15

At Sturgis

103: Tyler Perkkio (PP) wins by forfeit; 112: Brock Clendenin (N) p. Antonio Fonseca 6:25; 119: Mariah Bradley (PP) wins by forfeit; 125: Johnny Fonseca III (PP) p. Carson Rachels 2:07; 130: Carson Landon (N) p. Eli DeYoung 2:19; 135: Nolan Berglin (PP) p. Ivan Gonzalez 2:29; 140: Jason Rocz (P) p. Gus Hubbard 1:49; 145: Wiliam Bradley (PP) p. Julian Means-Flewellen 5:45; 152: Niko Martinez (PP) p. Taven Livingston 1:55; 160: Jason Bowers (PP) p. Hunter Fazi 5:00; 171: Ashton Dean-Fabijancic (PP) p. Lincoln Carrington 2:40; 189: Drew Racht (N) d. Alexander Leonard 8-1; 215: Gavin Turk (PP) p. Brayden Zimmerman 4:17; 285: Austin George (PP) p. Chase Andres 5:33

PLAINWELL 57, NILES 15

103: Brendan Smith (PL) wins by forfeit; 112: Gordon Heuschen (PL) p. Brock Clendenin 4:40; 119: Steele Madison (PL) wins by forfeit; 125: Drake Blackmun (PL) p. Camron Hamilton 1:57; 130: Caleb Williams (PL) d. Carson Landon 4-0; 135: Trammel Robinson (PL) p. Ivan Gonzalez 2:26; 140: Mason Meert (PL) p. Gus Hubbard 1:36; 145: Ryan McDaniel (PL) d. Andrew Hartman 7-1; 152: Taven Livingston (N) d. Tyler Preuss 9-5; 160: Matthew Beck (PL) p. Hunter Fazi 5:38; 171: Owen McDaniel (PL) p. Lincoln Carrington 2:30; 189: Luke Lyons (PL) d. Brayden Zimmerman 9-3; 215: Ian Garrod (N) p. Trenton Cooper 0:40; 285: Chase Andres (N) wins by forfeit

NILES 54, STURGIS 18

103: Double forfeit 112: Esteban Venegas-Soto (S) p. Brock Clendenin 5:25; 119: Double forfeit 125: Kaiden Waldron (S) p. Camron Hamilton 1:07; 130: Carson Landon (N) p. Gabriel Munoz Hernandez 1:28; 135: Ivan Gonzalez (N) p. Ethan Smith 0:39; 140: Kenneth Munoz Garcia (s) p. Gus Hubbard 1:20; 145: Julian Means-Flewellen (N) p. Owen Brewer 0:43; 152: Taven Livingston (N) wins by forfeit; 160: Hunter Fazi (N) p. Jacob Armey 3:43; 171: Lincoln Carrington (N) p. Juan Munoz Hernandez 3:07; 189: Brayden Zimmerman (N) p. Jaden Bodi 1:13; 215: Ian Garrod (N) p. Kyle Woodward 3:55; 285: Chase Andres (N) wins by disqualification over Julian Alldredge

BOWLING

Girls Results

SOUTH HAVEN 21, BRANDYWINE 9

At Joey Armadillo’s

Baker Match 1

South Haven 170, Brandywine 166

Baker Match 2

South Haven 192, Brandywine 176

Regular Matches

South Haven 1,499 pins, Brandywine 1,456 pins

Brandywine Individual Results

Melanie Vazquez 180, 165, 345 series; Shelby Axline 90, 131, 221 series; Natalia Adams 148, 115, 263 series; Bel Leeper 129, 154, 283 series; Myranda Adams 139, 205, 344 series

Boys Results

SOUTH HAVEN 25, BRANDYWINE 5

Baker Match 1

Brandywine 175, South Haven 171

Baker Match 2

South Haven 180, Brandywine 144

Regular Matches

South Haven 1,774 pins, Brandywine 1,551 pins

Brandywine Individual Results

Landon Millin 141, 203, 344 series; Jacob Ellis 132; Luis Sanchez 155; Sean Tweedy 191, 145, 336 series; Garrett Stoneburner 135, 162, 297 series; Brad Huber 135; Braiden Adamczyk 152