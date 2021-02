Daily Data: Sunday, Feb. 14

WRESTLING

Brandywine Quad

DOWAGIAC 54, BRANDYWINE 26

At Niles

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Kaiden Rieth (BW) m.d. Jorge Gamino-Rivero 14-1; 119: Jordan Simpson (D p. Mattieu Veach 2:52; 125: Drake Heath (BW) p. Cody White 2:20; 130: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 135: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 140: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 145: Jonathon Phillips (D) wins by forfeit; 152: Seth Ward (D) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) m.d. Dylan Anderson 11-0; 171: Hunter Heath (BW) p. Deny White 4:36; 189: Ivory McCullough (BW) wins by forfeit; 215: Brayan Parades (D) p. Philip McLaurin 1:08; 285: Wyatt Bailey (D) p. Cael VanSandt 1:17

CONSTANTINE 50, DOWAGIAC 30

(Constantine minus 1 for unsportsmanlike conduct)

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Jorge Gamino-Rivero (D) p. Kali Cox 4:12; 119: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 125: Austin Deneway (CO) p. Cody White 3:20; 130: Logan Kee (CO) p. Dustin Sirk 2:33; 135: Dylan Reiff (CO) p. Israel Villegas 1:22; 140: Eric Demas (CO) p. Pedro Brito 1:41; 145: Seth Ward (D) p. Jayden Everett 0:26; 152: Gage Ensign (CO) p. Noah Phillips 0:19; 160: Austin Gross (CO) d. Dylan Anderson 9-5; 171: Troy Demas (CO) p. Deny White 4:34; 189: Bennett VandenBerg (CO) wins by forfeit; 215: Isaac Hall (CO) p. Brayan Parades 3:06; 285: Wyatt Bailey (D) p. Chuck Taylor 3:00

DOWAGIAC 60, VICKSBURG 10

103: Jorge Gamino-Rivero (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Luke Wilson (V) p. Dustin Sirk 4:24; 130: Israel Villegas (D) over wins by forfeit; 135: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 140: Double forfeit 145: Brian Wheatley (V) m.d. Seth Ward 13-4; 152: Noah Phillips (D) wins by forfeit; 160: Dylan Anderson (D) wins by forfeit; 171: Deny White (D) wins by forfeit; 189: Double forfeit 215: Brayan Parades (D) p. Gunnar Niewiadomski 1:17; 285: Wyatt Bailey (D) p. Jakub Searls 1:36

Varsity record: Dowagiac 2-1

BRANDYWINE 48, VICKSBURG 12

103: Double forfeit 112: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 119: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 125: Luke Wilson (V) p. Mattieu Veach 1:37; 130: Double forfeit 135: Double forfeit 140: Double forfeit 145: Brian Wheatley (V) wins by forfeit; 152: Kevin Roberts (BW) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 171: Hunter Heath (BW) wins by forfeit; 189: Ivory McCullough (BW) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) p. Gunnar Niewiadomski 1:53; 285: Cael VanSandt (BW) p. Jakub Searls 0:55

CONSTANTINE 48, BRANDYWINE 27

103: Double Forfeit 112: Kaiden Rieth (BW) p. Kali Cox 3:16; 119: Mattieu Veach (BW) wins by forfeit; 125: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 130: Logan Kee (CO) wins by forfeit; 135: Dylan Reiff (CO) wins by forfeit; 140: Eric Demas (CO) wins by forfeit; 145: Jayden Everett (CO) wins by forfeit; 152: Gage Ensign (CO) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) p. Austin Gross N/A; 171: Hunter Heath (BW) d. Troy Demas 6-4; 189: Isaac Hall (CO) p. Ivory McCullough 5:23 215: Bennett VandenBerg (CO) p. Philip McLaurin 3:34; 285: Chuck Taylor (CO) p. Cael VanSandt 1:53

Varsity record: Brandywine 1-2

BOYS BASKETBALL

PAW PAW 58, NILES 42

At Niles

PAW PAW 58

J. Baird 6, Mitchell Mason 13, Finlay Tate 14, Cullen Sylvester 3, Caleb Bowen 9, Caleb Vanderveen 2, Kolby Nichols 5, C. Lucas 4, Aaron Hayes 2. TOTALS: 16 19-27 58

NILES 42

Jordan Jones 0, George Pullen 5, Zach Stokes 4, Diemetrius Butler 5, Adrian Thomas 8, Austin Bradley 2, Casey Marlin 1, Mike Gilcrese 17. TOTALS: 17 4-13 42

Paw Paw 18 33 47 58

Niles 11 21 36 42

3-point baskets: Paw Paw 7 (Mason 2, Bowen 2, Tate 1, Sylvester 1, Nichols 1), Niles 4 (Thomas 2, Butler 1, Gilcrese 1). Total fouls: Paw Paw 17, Niles 19. Varsity records: Paw Paw 3-0, Niles 0-2

GIRLS BASKETBALL

NILES 47, PAW PAW 36

At Niles

PAW PAW 36

Nelson 2; Griffin 2; Plangger 2; Fulcher 2; Deming 0; Baney 23; Rickli 3; McNitt 0; Kool 0; Mitchell 2. TOTALS: 12 11-17 36

NILES 47

Kamryn Patterson 9; Bailey Bickel 2; Amara Palmer 13; Natalie Lucero 2; Sydney Skarbek 5; Brynn Lake 6; Chloe Tabbert 0; Alexis Rauch 10; Amirah Lee 0. TOTALS: 17 9-16 47

Paw Paw 9 16 30 36

Niles 14 22 29 47

3-point baskets: Paw Paw: 1 (Baney), Niles: 4 (Patterson, Skarbek, Lake 2). Total fouls: Paw Paw 21, Niles 13. Varsity records: Paw Paw x-x, Niles 2-0

BENTON HARBOR 40, DOWAGIAC 37

at Benton Harbor

DOWAGIAC 37

Erin Beck 4, Calley Ruff 9, Makayla Hill 0, Jaleana Payne 0, Allie Connor 13, Martha Schaller 5, Alanah Smith 6, Sarah Allen 0, Sierra Carpenter 0. TOTALS: 7 20-38 37

BENTON HARBOR 40

J. Johnson 19, A. Hackney 5, D. Kyles 10, J. Wright 2, A. Muhammed 0, A. Johnson 3, M. McAfee 1, B. Hill 0. TOTALS: 14 10-15 40

Dowagiac 5 13 21 37

Benton Harbor 6 15 30 40

2-point baskets: Dowagiac 3 (Ruff, Connor), Benton Harbor 2 (Johnson 2). Total fouls (fouled out): Dowagiac 13 (none), Benton Harbor 22 (Hackney). Varsity records: Dowagiac 0-3, Benton Harbor 1-0